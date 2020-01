“Nel Segno dell’Angelica”: a Policastro la presentazione dell’ultimo libro di Koren Renzullo

Tina Renzullo, in arte Koren, protagonista a Policastro con il suo ultimo libro, edito dalla Scarenz. L’ appuntamento è domenica 2 febbraio alle ore 17.00 presso il ristorante “L’ Uorto”.

L’ Angelica è una pianta considerata dagli antichi la panacea di tutti i mali. Aida, la protagonista del volume, fa la conoscenza dei benefici di quest’ultima e di altre piante, grazie a una donna al di fuori dell’ordinario e da tre diversi libri trovati nella casa materna. La giovane è tornata al suo paese natio dopo dieci anni, per vendere la casa, per ritemprarsi e per allontanarsi da una serie di circostanze negative. Nell’ultimo anno, le è morta la madre, ha rotto con il suo convivente, un violento che l’ha ridotta in fin di vita, e ha perso il lavoro. Il ritorno per lei diventa una ricerca della fanciullezza perduta con il riaccendersi delle vecchie amicizie e con il ritrovare Luca di cui un tempo era segretamente innamorata. Mentre rassetta e pone via le cose dei suoi genitori, Aida trova tre particolari libri e un involucro nel quale vi sono ventimila euro e tre lettere indirizzate a sua madre. Esplorerà per gradi quel sancta santorum, indagherà su quel Ed che scrisse a Veronica frasi di autentico amore e scoprirà il proprio passato remoto, la sua reale eredità, retaggio antico che la colloca in una aristocratica e temuta famiglia di streghe, fatta di donne con particolari poteri. Con l’aiuto spirituale della madre si affrancherà dall’uomo violento che la perseguita e troverà il proprio equilibrio interiore.

A dialogare con l’autrice, la giornalista Daria Scarpitta, la presidente del Salotto letterario “Donata Doni” di Lagonegro Agnese Belardi e il Vice presidente Fondazione Cicerone, docente dell’Università link campus Lucio Libonati.

La copertina del libro, intitolata “Danzando al tramonto”, è la foto vincitrice del contest “Crea la copertina di un libro” inviata dalla coreografa e insegnante di danza del “Tempio Latino” Anna Magliano che, per l’occasione, si esibirà in nuove coreografie e letture all’impronta. A seguire, un buffet per tutti i presenti.

L’ autrice Koren Renzullo, nata nella provincia di Benevento, è stata insegnante di Scuola Media nelle province di Brescia e di Salerno. Ha scritto da sempre i suoi romanzi che ha reso pubblici solo nell’ultimo decennio. Ama viaggiare e attualmente vive nel Golfo di Policastro, a sud di Salerno. Questo è il suo decimo lavoro tra cui 7 libri di Narrativa e due di Storia cultura e tradizioni. Su amazon con e-book : Diario a tre mani Con la Casa E. SCARENZ ha pubblicato per la Narrativa: Camelia, Un misterioso manoscritto, Elisir donna, Un soffio di vento, La libertà bandita, Frammenti di emozioni Per Storia, Cultura e tradizioni: Policastro Bussentino – 2600 anni di storia- Miti e leggende del Golfo di Policastro