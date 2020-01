Lavori sulla Cilentana: chiudono svincoli tra Capaccio e Agropoli

AGROPOLI. Proseguono i lavori sulla Cilentana. L’Anas sta provvedendo alla ripavimentazione del tratto compreso tra gli svincoli di Capaccio Paestum e Agropoli Sud. In questa fase la ditta che sta eseguendo gli interventi ha chiesto l’interdizione degli svincoli interessati dal cantiere. In particolare è stata disposta la chiusura degli svincoli in entrata e in uscita di Capaccio Paestum, Agropoli Nord e Agropoli Sud.

Chiusura svincoli della Cilentana: la mappa dei disagi

Il provvedimento è previsto a giorni alterni, da oggi al prossimo 7 febbraio, nella fascia oraria 6 – 17, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. L’unica deroga è prevista per i mezzi di soccorso.

I lavori

I lavori in corso di esecuzione tra Capaccio e Agropoli rientrano in un più ampio programma che prevede la ripavimentazione dell’intera Cilentana. Già eseguiti interventi tra Prignano Cilento e Omignano. Una volta terminato il tratto nord si procederà con l’area sud, fino a Policastro Bussentino.

Le opere si inseriscono in un più ampio programma che prevede anche la sostituzione dei guard rail esistenti ed altri interventi di messa in sicurezza dell’importante strada che collega l’area nord e l’area sud del Cilento.