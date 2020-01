Albanella, si recide arteria con un’ascia: grave 70enne

ALBANELLA. Dramma nella giornata di ieri. Un uomo di 70 anni è rimasto gravemente ferito mentre effettuava dei lavori con l’ascia. Il malcapitato si è provocato una profonda ferita al braccio, recidendosi l’arteria radiale. L’anziano, C.C., ha tentato di medicarsi come possibile ma la perdita di sangue è stata copiosa tanto da fargli perdere tutte le forze.

E’ stato il figlio che dopo aver citofonato, non avendo avuto risposta, è salito in casa, trovandolo in una pozza di sangue, riverso a terra. Immediatamente sono scattati i soccorsi.

Il 70enne è stato trasportato all’ospedale di Eboli. Dopo aver tamponato la ferita il malcapitato è stato trasferito al “Ruggi” di Salerno dove è stato ricoverato. Le sue condizioni restano gravi.