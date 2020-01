Tutto quello da sapere sulle lavorazioni meccaniche e metallurgiche

La metallurgia rappresenta un settore di primaria importanza nel comparto industriale italiano. Si tratta infatti di un comparto in continua espansione, in cui sono impiegati centinaia di migliaia di addetti e le cui tecniche di lavorazione continuano ad essere affinate nel corso degli anni. Il settore metallurgico ha inoltre giocato un ruolo fondamentale anche nello sviluppo industriale italiano, soprattutto dal dopoguerra in poi e principalmente nel nord Italia.

La metallurgia odierna va più che mai di pari passo con la tecnologia, il che ha reso possibili operazioni con una tale precisione millimetrica che qualche anno fa sembrava impossibile da raggiungere. Questo si applica alla perfezione anche ad operazioni un tempo complesse come l'alesatura, la barenatura e la rullatura.

Lavorazioni meccaniche: barenatura, alesatura, fresatura e rullatura

Come già anticipato, le lavorazioni meccaniche possono essere molteplici e molto articolate nella loro essenza. Vi sono però alcune operazioni che sono molto importanti e sempre più richieste dai clienti del settore. Vediamo brevemente alcune di queste:

La barenatura è la lavorazione ottenuta invece mediante asportazione di truciolo, che permette di ampliare un foro, anche partendo da una superficie priva di forature. La barenatura si ottiene mediante un moto rotatorio dello strumento, detto bareno, mentre il pezzo che deve essere lavorato viene mantenuto fermo. Si tratta di un’operazione ottima per la realizzazione di pezzi cilindrici , cuscinetti e tutto ciò che necessita un accuratissimo livello di precisione;

Nelle lavorazioni meccaniche e metallurgiche il controllo è un’operazione più che mai fondamentale per conferire al prodotto finito la precisione richiesta. Per questa ragione è fondamentale rivolgersi ad aziende altamente specializzate e che abbiano adeguati sistemi di controllo qualità.

L’accuratezza e la precisione sono quindi due elementi imprescindibili nelle lavorazioni meccaniche. Questo rende indispensabile disporre di prodotti e attrezzi dall’affidabilità certa. Tra questi vi sono solitamente: visualizzatori di quote, righe ottiche, strumenti di misurazione, tamponi di riscontro e apparecchi per la pre-registrazione di utensili (pre-setting).

La tornitura, uno degli strumenti più antichi

Il tornio è un elemento fondamentale per le lavorazioni meccaniche e metallurgiche. I primissimi modelli di torni industriali hanno fatto la loro comparsa già nel XVIII secolo, un dato che rende bene l’idea della storicità di questo strumento.

Esistono vari tipi di torni per lavorare i metalli ed ognuno di essi utilizza il mandrino per fissare l’utensile per poi avviare il processo di lavorazione.

Attraverso il tornio si possono realizzare anche la troncatura (dove viene asportata una sezione), la scanalatura, la filettatura (necessaria per creare solchi, gradini più o meno profondi o smussature) e la sfacciatura (rimozione di uno strato di materiale). Negli ultimi anni i torni tradizionali sono sempre più spesso sostituiti da quelli elettronici di ultimissima generazione, il che consente di raggiungere il massimo livello di precisione, impostando nel terminale i valori da raggiungere.