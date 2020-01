Promozione: vincono la Virtus Cilento e la Calpazio

In questo week-end si è giocato, nel gruppo D di Promozione campano, il turno numero 19, il quarto del girone di ritorno.

In Promozione vittorie in testa alla classifica

Sei gli anticipi del sabato. Per le squadre di testa, non sbaglia la Virtus Cilento, che supera di misura 0-1, la Temeraria San Mango. Decide ancora Esposito, che regala i tre punti ai ragazzi di Castiello sempre più primi della classe. Successo anche per il Salernum Baronissi sulla Sarnese, 4-2 il finale, con doppietta di Paciello e Maggino per gli uomini di mr, Calabrese, che vanificano le reti ospiti di Casillo e Scala. Vittoria anche per lo Sporting Pontecagnano, 2-0 sul Coperchia, in rete grazie a Nunziata e Di Giacomo.

Le altre gare del sabato

Nelle altre tre sfide del sabato il Giffoni Sei Casali, doppio Marmoro, supera in trasferta per 2-1 il Centro Storico, che aveva momentaneamente pareggiato con De Luca. Colpo della Sanseverinese che supera il più quotato San Marzano, per 1-0, grazie a Angona. Mentre la Giffonese supera, per 2-1, l’Herajon sempre più fanalino di coda del torneo. Al gol dei capaccesi di Sciarappa replicano Ventura e Chiangone.

Le gare domenicali

Due infine le sfide domenicali. La Calpazio vince in rimonta, a Marino replicano Genovese, Santucci e Marocco. Successo per 1-0 anche per il Palomonte che batte la Rocchese, con Enok a segno.

Promozione: prossimo turno

CENTRO STORICO vs GIFFONI SEI CASALI 1-2 GIFFONESE vs G.S. AUDAX HERAJON 2-1 SALERNUM BARONISSI vs SARNESE 4-2 SANSEVERINESE vs PER SAN MARZANO 1-0 SPORTING PONTECAGNANO vs HONVEED COPERCHIA 2-0 TEMERARIA 1957 SAN MANGO vs VIRTUS CILENTO 0-1 CALPAZIO vs SAN VITO POSITANO 3-1 ROCCHESE vs REAL PALOMONTE 0-1

Classifica Promozione