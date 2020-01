Castel San Lorenzo: 100mila euro per le strade

Il Comune di Castel San Lorenzo, guidato dal sindaco Giuseppe Scorza, approva un progetto per circa 98 mila euro per le strade. In particolare si tratta di effettuare lavori di “adeguamento e manutenzione della viabilità comunale”.

Nello specifico l’intervento trova copertura finanziaria nei seguenti capitoli di bilancio: per circa 28 mila euro nei fondi risparmiati dai mutui con la Cassa Depositi e Prestiti e per circa 70 mila euro nei fondi propri di bilancio.

I comuni, a norma di legge, hanno la possibilità di finanziare uno o più progetti utilizzando le economie rivenienti da vecchi finanziamenti risultanti dalle minori spese sostenute, rispetto all’importo nominale del mutuo.

La somma dei lavori sarà così divisa: circa 80 mila euro per il costo dei lavori compresi di oneri della sicurezza, circa 2 mila euro per le somme a disposizione dell’amministrazione e circa 10 mila euro per l’Iva e altre imposte e contributi.

I lavori saranno effettuati sulle strade di varie località del Paese.