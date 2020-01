Serie B: Salernitana, le parole di Ventura

Grande entusiasmo in casa Salernitana dopo il successo, per 2-1, interno, di oggi, contro il Cosenza. Questo il commento, post gara, di Gian Piero Ventura, tecnico del sodalizio granata:

“Oggi c’è stata continuità di prestazione rispetto all’ultima gara. Abbiamo subito gol ma siamo stati bravi a reagire e a ribaltarla prima dell’intervallo. Nella ripresa abbiamo smesso un po’ di giocare e da questo punto di vista dobbiamo ancora crescere. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno lottato fino alla fine. Credo sia stata una vittoria meritata ottenuta con volontà e conoscenze”.

“Sono venuto a Salerno per ricostruire, – ha concluso il mister – abbiamo la seconda squadra più giovane del campionato, i giocatori stanno acquisendo le giuste conoscenze. Stiamo lavorando per costruire lo zoccolo duro della Salernitana per il futuro. Questo gruppo deve prendere consapevolezza di ciò che serve per diventare protagonisti. In questo momento della stagione la classifica non conta, ma i calciatori devono essere ambiziosi per poter crescere dal punto di vista mentale. Dobbiamo lavorare per migliorare nella gestione della partita e sfruttare le occasioni per chiuderla prima”.