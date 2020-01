GAL Cilento Regeneratio cerca immobile da adibire a Centro di Ricerca e Sviluppo

Il GAL Cilento Regeneratio ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse per reperire un immobile. La struttura deve trovarsi nell’ambito del territorio di competenza del Gruppo di Azione Locale. Il cda, nella seduta del 20/1/2020, al fine di ottimizzare i costi societari e programmare un nuovo piano industriale in vista della prossima programmazione comunitaria, ha deliberato la pubblicazione dell’avviso per l’acquisizione dell’immobile che sarà adibito a Centro di Ricerca e Sviluppo.

Alle offerte che perverranno dovrà essere allegata la relazione di un tecnico qualificato sulle caratteristiche tecniche dell’immobile con relativo prezzo di vendita. Dovrà essere presentata una attestazione la quale dimostri che il prezzo di acquisto non è superiore al valore di mercato e che ci sia la conformità dell’immobile alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti. Inoltre, la struttura non deve aver fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Le offerte dovranno pervenire a mezzo pec all’indirizzo cilentoregeneratio@pec.it entro il giorno 10 febbraio 2020. «La scelta di pubblicare la manifestazione di interesse – afferma il presidente del GAL Cilento Regeneratio, Ing. Mauro Inverso – è relativa alla volontà di presentare, alla prossima assemblea, un piano industriale che prevede proprio l’acquisizione di un immobile da destinare a Centro di Ricerca e Sviluppo. Tale struttura dovrà servire anche alla transizione verso l’Agenzia di sviluppo, che si punta a costituire nell’ambito della prossima programmazione 2021-2027». L’avviso integrale è disponibile sul sito web: www.cilentoregeneratio.com.