Eccellenza: Polisportiva Santa Maria, nasce la linea di merchandising giallorossa

Novità gradita per i sostenitori della Polisportiva Santa Maria e per i collezionisti di divise di calcio. Da oggi infatti sarà acquistabile il completino da gioco ufficiale, per la prima volta nella sua storia, della formazione allenata dal tecnico Egidio Pirozzi.



Sul mercato si troverà infatti la prima tenuta da gioco, con maglia a righe verticali giallorosse con pantaloncino rosso con una banda laterale gialla. La società cilentana, presieduta dalle famiglie Tavassi-Carrano, da il via così ad un nuovo ambizioso progetto, che mira anche con il lancio del merchandising a accrescere nel tempo.

Per info prezzi e modalità di acquisto, del kit dei giallorossi del Cilento, è possibile consultare la pagina Facebook del team inserito nel gruppo B d’Eccellenza regionale, ovvero, Polisportiva S.Maria 1932.