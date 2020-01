A Laureana un centro sulla Biodiversità Mediterranea

Un accordo tra i Comuni di Rutino, Lustra e Laureana Cilento per un centro socio – culturale dedicato alla Biodiversità Mediterranea. I tre comuni insieme puntano ad accedere ai fondi Fesr partecipando ad un bando del Gal Cilento Regeneratio. Le risorse vengono assegnate per “Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, e l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale”.

Considerato che i Comuni possono richiedere fondi anche in forma associata i tre centri dell’Alto Cilento hanno deciso di unirsi.

L’obiettivo è quello di puntare alla “valorizzazione e alla promozione dei propri territori attraverso la realizzazione di un centro di esposizione della Biodiversità Mediterranea” riattando un edificio di proprietà del Comune di Laureana Cilento. Inoltre saranno realizzati dei punti informativi multimediali da realizzare nei comuni di Rutino e Lustra dove saranno presentate le tematiche approfondite nel centro della Biodiversità.

La convenzione di durata quinquennale vede Laureana Cilento comune capofila.