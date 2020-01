Sala Consilina, Fasano chiede ripristino “team controlli”

«Le aree interne della provincia di Salerno continuano ad essere penalizzate e private di servizi importanti per la popolazione. Presenterò un’interrogazione al ministro dell’Economia e delle Finanze per chiedere il ripristino del “team controlli” dell’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina».

A dirlo è il deputato di Forza Italia e coordinatore provinciale di Salerno, Enzo Fasano che interviene sulla soppressione del “team controlli” dell’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina, gruppo di funzionari che si occupa delle verifiche fiscali.

«La decisione presa dalla direzione provinciale – prosegue Fasano – va necessariamente rivista. Non è possibile penalizzare oltremodo una parte di provincia che si ritroverebbe ulteriormente depotenziata e privata di un servizio importante. Basti pensare che per eventuali contestazioni in relazione ad accertamenti fiscali, i commercialisti del Vallo di Diano dovrebbero raggiungere Salerno che dista circa 80 chilometri. Questo comporterà notevoli disagi, oltre che un aumento dei costi delle parcelle dei commercialisti e quindi dei cittadini», conclude il deputato salernitano di Forza Italia, Enzo Fasano.