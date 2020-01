Polla: 36enne condannato a 8 anni per omicidio stradale

Il 36enne Arturo Cavallo è stato condannato in via definitiva alla pena di 8 anni di reclusione per il reato di omicidio stradale. La settima Corte di Cassazione ha confermato la condanna ad 8 anni inflitta lo scorso anno dalla Corte dei Appello di Potenza.

Cavallo nel mese di giugno del 2016 fu coinvolto in un incidente stradale sulla Statale 598 “Fondo Val D’agri”, all’altezza del comune di Marsico Nuovo, dove persero la vita Franco Apa, 38enne di Tramutola ed una settimana dopo anche la madre di 67 anni.