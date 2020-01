Il Puc di Centola Palinuro, sul tavolo del Governatore De Luca

Il PUC del Comune di Centola sul tavolo della Regione Campania. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, tramite il consigliere Michele Cammarano, ha infatti presentato una interrogazione sul caso. In particolare si sottolinea come “nell’abitato di Palinuro, sulle colline di Centola e nelle aree comprese tra le foci di Lambro e Mingardo è prevista la realizzazione di strutture turistico – ricettive per oltre 1300 posti letto, stimabili in circa 85mila metri cubi di edificazione”.

Ma non solo Cammarano evidenzia come il Puc preveda la trasformazione di 10 ettari di terreno agricoli in campeggi e Piani attuativi nelle aree della litoranea e dell’ex Club Med. Infine sono contemplati un porto darsena alla foce del Mingardo e 60mila metri cubi per edilizia residenziale. Per questo si chiede al Presidente della Giunta Regionale, Vincenzo De Luca, di interessarsi della situazione per tutelare il territorio.

E’ da tempo che il Puc di Centola è sotto i riflettori. Il caso è finito anche sui tavoli ministeriali oltre a trovare una’accesa polemica dell’opposizione.

“Non si fermano le nostre attivita’ di contrasto al PUC adottato dalla Giunta Comunale di Centola – spiega il consigliere Marco Sansiviero – Siamo sempre di più convinti che se il Piano venisse approvato così come “imposto” dal Sindaco Carmelo Stanziola, verrebbe gravemente compromesso l’assetto ambientale, paesaggistico, economico e sociale del nostro comprensorio.Ci batteremo con tutte le nostre forze per ostacolare coloro i quali dimostrano di non avere realmente a cuore le sorti del nostro comune, e di Palinuro in particolare”. Infine un ringraziamento al consigliere regionale Michele Cammarano “per la sensibilità dimostrata, per l’impegno profuso sino ad ora e per le azioni già programmate per l’immediato futuro”.