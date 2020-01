Aquara: tirocini per i giovani: oggi un incontro

L’Amministrazione comunale di Aquara, retta dal sindaco Antonio Marino, ha organizzato per il pomeriggio di venerdì 24, ore 17:30, presso l’Aula Consiliare del comune un incontro pubblico rivolto a coloro che sono interessati alla misura regionale “Tirocini Garanzia Giovani”. Garanzia Giovani 2020 è un programma che prevede l’erogazione di un contributo economico che lo Stato riconosce alle aziende che assumono giovani tra i 15 e i 29 anni iscritti al programma garanzia giovani.

Alle imprese interessate a partecipare al programma, vengono riconosciuti bonus occupazionali per le nuove assunzioni, incentivi per i tirocini e contratti di apprendistato o per le aziende che trasformano un tirocinio in un contratto di lavoro.

L’amministrazione Marino e Mestieri Campania offrono consulenza gratuita alle aziende e/o enti interessati per la presentazione delle istanze.