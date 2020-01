Abbandona la guardia medica: arrestato medico cilentano

Interruzione di pubblico servizio. Per questo motivo un medico è stato arrestato a Sant’Angelo a Fasanella. L’uomo lavora presso la locale guardia medica.

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno seguito per giorni gli spostamenti del medico per poi arrestarlo in flagranza di reato nel comune di Controne, al di fuori del territorio di competenza del comune di Sant’Angelo a Fasanella dove doveva prestare servizio.

Stando alle accuse anziché essere in servizio nel centro cilentano, avrebbe lasciato la sua postazione allontanandosi senza giustificato motivo durante il turno di lavoro. Alla fine è giunto il provvedimento.