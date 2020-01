U.S.Agropoli, Bisogno pronto a lasciare la squadra al Comune

Si terrà in settimana un incontro tra il patron dell’Agropoli, Stefano Bisogno, e i tifosi. Questi ultimi in settimana hanno manifestato tutto il loro malcontento per la situazione societaria e sportiva chiedendo la restituzione del titolo al Comune.

Bisogno ha acconsentito al passaggio ad una condizione: “riavere indietro il 20% di quanto investito da inizio anno”. “Le condizioni – spiega il collettivo tifosi agropolesi – vanno innanzitutto verificate e solo nel caso in cui si riterrà opportuno si procederà alla restituzione dei soldi”.

Gli ultras che nelle ultime ore hanno tappezzato la città di manifesti in cui invito la proprietà a farsi da parte si dicono “fiduciosi per una risoluzione in tempi brevi”.