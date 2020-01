Sapri, scomparso il 15enne Salvatore Bonaccorsi: la zia lancia l’appello sui social

Ansia e preoccupazione nella Città di Sapri.

Da ieri, il 15enne Salvatore Bonaccorsi è scomparso.

A lanciare l’appello sui social è la zia Sabina Iodice: “Per chiunque lo vedesse o l’abbia visto, mi contatti. Condividete per favore”.

Questo il messaggio che rimbalza su Facebook, corredato di nome e foto, che ha ottenuto, in pochi minuti, la solidarietà degli utenti attraverso numerose condivisioni.

Il giovane, residente a Sapri, frequenta l’Istituto tecnico-informatico “Leonardo da Vinci”.

Secondo la ricostruzione della famiglia, è uscito verso le 8.00 del 22 gennaio e non ha fatto più ritorno.

Inutili i tentativi dei familiari di raggiungerlo al cellulare che risulta sempre spento e gli amici interpellati non hanno notizie su di lui.

“Spero di tratti di una bravata giovanile – dichiara la zia – al momento non si hanno notizie certe, ma sembrerebbe che sia stato avvistato nei pressi della Scuola dell’Infanzia di Via Cantina.

Aiutateci a ritrovarlo”.

Salvatore Bonaccorsi è alto 1.70m, è magro e ha capelli e occhi scuri.

I familiari invitano chiunque dovesse vederlo o avesse sue notizie a contattare il numero 3804351319.