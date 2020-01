Sala Consilina, chiude ufficio controlli dell’Agenzia delle Entrate

La direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la soppressione del “team controlli”, ovvero del gruppo di funzionari che si occupa delle verifiche fiscali nei comuni di competenza dell’ufficio territoriale di Sala Consilina. È con questi funzionari si interfacciano i commercialisti e gli esperti contabili per conto dei loro clienti quando ci sono delle contestazioni da muovere agli accertamenti effettuati.

Nella disposizione di servizio a firma del direttore provinciale Pellegrino Eboli, la soppressione viene motivata da “ragioni di ordine organizzativo – si legge nel provvedimento – atteso che il team ha perso la consistenza numerica richiesta, era privo di capoteam titolare e comportava una gestione oggettivamente inefficiente, inefficace ed a antieconomica dei procedimenti funzionali e della struttura organizzativa”.

La chiusura comporta un aggravio dei costi per le imprese e i privati, perché le parcelle dei professionisti aumenteranno in seguito alla necessità di dover andare a Salerno per discutere le contestazioni agli accertamenti fiscali.