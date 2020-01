Promozione: trasferta per la Virtus C., Calpazio in casa

PROMOZIONE QUARTO TURNO DEL GIRONE DI RITORNO

Nel prossimo week-end si giocherà, nel gruppo D di Promozione campano, il turno numero 19, il quarto del girone di ritorno.

LE SFIDE DEL SABATO

Ben sei gli anticipi in programma di sabato. La Virtus Cilento, prima della classe, farà visita alla Temeraria San Mango. Tra le inseguitrici match interni per Salernum Baronissi e Sporting Pontecagnano: i primi attendono la Sarnese, i secondi il Coperchia. Match interessante, al ridosso della zona play-off, tra Centro Storico e Giffoni Sei Casali, come tra Sanseverinese e San Marzano. La Giffonese, infine, ospita l’Herajon, sempre in coda al girone.

I match domenicali

Solo due, a chiusura del turno, le sfide in programma di domenica. La Calpazio cercherà di allungare il momento positivo tra le mura amiche contro il San Vito Positano, mentre in zona play-out scontro tra Rocchese e Real Palomonte.

PROSSIMO TURNO PROMOZIONE

CENTRO STORICO vs GIFFONI SEI CASALI 25/01/2020 GIFFONESE vs G.S. AUDAX HERAJON 25/01/2020 SALERNUM BARONISSI vs SARNESE 25/01/2020 SANSEVERINESE vs PER SAN MARZANO 25/01/2020 SPORTING PONTECAGNANO vs HONVEED COPERCHIA 25/01/2020 TEMERARIA 1957 SAN MANGO vs VIRTUS CILENTO 25/01/2020 CALPAZIO vs SAN VITO POSITANO 26/01/2020 ROCCHESE vs REAL PALOMONTE 26/01/2020





Classifica Promozione