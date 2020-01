Consorzio bonifica Paestum, arrivano chiarimenti si bollette anomale

Il presidente del Consorzio Bonifica di Paestum, Roberto Ciuccio, ha reso noto che, negli ultimi giorni, si è registrato il recapito di bollette apparentemente ‘anomale’, relative all’acqua potabile, con importi elevati o con aumenti rispetto alle annualità precedenti per la medesima fornitura.

Tali bollette, in particolare, fanno riferimento agli anni 2018 e 2019, accorpando sia la quota d’acconto che quella a saldo per ciascuna annualità, da versare in un’unica soluzione, così come calcolato dalla società che espleta il servizio di fatturazione, esternalizzato dall’ente consortile sotto le precedenti gestioni commissariali. Pertanto, scusandosi per l’inconveniente e per andare in contro alle esigenze dei consorziati che hanno rilevato tali incrementi, l’Amministrazione del Consorzio Bonifica di Paestum invita gli utenti a recarsi, senza indugio, presso i preposti uffici di riscossione consortili per gli opportuni riscontri e chiarimenti del caso: qualora si riscontrassero comprovate difficoltà nel pagamento di consistenti importi in bolletta, non è esclusa la concessione di una rateizzazione del dovuto, senza ulteriori costi aggiuntivi o interessi di mora a carico dell’utenza.