Verifiche sulle scuole: fondi per Montecorice

Anche il Comune di Montecorice è beneficiario dei fondi del Miur per indagini su solai e controsoffitti nelle scuole. Nei giorni scorsi la pubblicazione delle graduatorie per la concessione del contributo. Il piano del Ministero destina complessivamente 40 milioni di euro per il 2020 che finanzieranno 4.295 indagini nelle scuole dei Comuni e/o Unioni di Comuni e 1.265 indagini per le scuole di Città Metropolitane e Province.

Nel caso di Montecorice le verifiche riguarderanno gli edifici scolastici di Agnone, Ortodonico, Giungatelle e del Capoluogo per un ammontare di 28.000€.

Il Miur ,inoltre, ha previsto una quota ulteriore pari a 25,9 milioni di euro da assegnare successivamente per gli interventi urgenti di messa in sicurezza che dovessero rendersi necessari all’esito delle verifiche, accogliendo una sollecitazione più volte evidenziata dall’ANCI, sulla necessità di prevedere risorse anche per gli interventi post indagine.

Il termine previsto per l’aggiudicazione è fissato in 365 giorni decorrenti dalla data di adozione del suddetto decreto direttoriale, quindi 8 gennaio 2021, pena la decadenza del contributo concesso.