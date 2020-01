Torna “Il Mare d’Inverno”. Volontari in azione per pulire la spiaggia di Policastro

Anche quest’anno si terrà la campagna Nazionale de “Il Mare D’inverno” fatta per sensibilizzare i cittadini contro l’abbandono dei rifiuti e per un mare più pulito. L’iniziativa è promossa da Fare Verde. L’associazione è presieduta a livello locale da Assunta Grippo che afferma: ” non vi è ancora la consapevolezza che se si buttano rifiuti a monte o nell’entroterra del proprio territorio questi portati o da canali di sgorgo o da smottamenti finiscono sempre a valle insidiandosi tra fiumi o canali per poi finire a mare. Io penso che non si voglia proprio combattere l’inquinamento in alcune zone per il semplice motivo che non danno il giusto valore ai rifiuti. Solo se si ci ferma a pensare molte volte rifiuti e uguale a morte per qualsiasi specie vivente e mettendo a rischio la salute delle nuove generazioni”.

Poi prosegue: “Quest’anno ho deciso di organizzare la giornata nel segno del rispetto dell’ambiente anche in inverno e non solo in estate ripulendo il tratto di spiaggia tra il porto e la foce del Fiume Busseto a Policastro Bussentino”.

L’iniziativa è promossa con il patrocinio morale del comune di Santa Marina e si terrà il 26 gennaio a partire dalle 9. “Invito tutti i cittadini a dare il loro contributo volontario per il benessere del nostro territorio”, conclude la rappresentate locale Fare Verde Assunta Grippo