Castelcivita, anziana trovata morta in casa

CASTELCIVITA. Anziana di 88 trovata priva di vita in casa. È successo ieri sera sul tardi. A dare l’allarme sono stati i vicini che da tempo non la vedevano uscire. Il decesso, avvenuto da giorni, è sopraggiunto per cause naturali, così come stabilito dal medico legale.

L’anziana viveva sola nel centro storico del paese. Due figli lontani.

I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Forse un malore improvviso l’ha stroncata.