Bellosguardo: Isca Tufolo chiusa fino a marzo

BELLOSGUARDO. Un’ordinanza della Provincia di Salerno dispone la chiusura della provinciale Isca Tufolo nel tratto che attraversa il Comune di Bellosguardo fino al prossimo 20 marzo 2020. La chiusura è temporanea e totale. Previste eccezioni per coloro che risiedono sulla Sp186 dal km 0+000 al km 1+400 nel territorio di Bellosguardo. Il provvedimento è entrato in vigore lunedì 20 gennaio con il fine di “salvaguardare la pubblica incolumità” in un tratto dove sono in corso lavori di messa in sicurezza dell’importante arteria.

Il cantiere ha aperto a novembre e fin da subito sono stati evidenti i disagi determinati dalla chiusura della Isca Tufolo una strada che permette di collegare i centri alburnini con Valle del Calore e Cilento. Di fatto, quindi, la Sp186 è anche la strada più breve e comoda anche per raggiungere il vicino ospedale di Roccadaspide.

Proprio per questo anche alcuni amministratori del territorio chiesero la riapertura almeno parziale della strada. Richiesta accolta dalla Provincia di Salerno, ma ora arriva un nuovo stop che interesserà tutti, ad eccezione dei residenti. Inizialmente la data di consegna dei lavori e quindi la definitiva riapertura dell’arteria, era prevista per la prima decade di febbraio.