Amministratori di condominio, incontro a Salerno

Venerdì 24 gennaio 2020, dalle ore 14:00 alle ore 18:30, presso la Camera di Commercio di Salerno, in via Generale Clark, si terrà un interessante incontro per focalizzare l’attenzione sulla funzione degli amministratori di condominio.

Tra i partner dell’evento, organizzato da BMItalia (Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari & Building Manager), con il patrocinio della Provincia di Salerno, anche la Banca Monte Pruno.

I diversi interventi in programma metteranno in luce l’evoluzione, da vari punti di vista, di un ruolo sempre più delicato nel contesto immobiliare.

Tra i relatori del convegno anche il Vice-Direttore Generale della Banca Monte Pruno

Federico Cono.

La partecipazione all’incontro consentirà il riconoscimento dei crediti formativi per gli avvocati.