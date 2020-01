Policastro, animali sulla tratta ferroviaria: Rfi chiede interventi

SANTA MARINA. Pericoli sulla tratta ferroviaria Tirrenica Meridionale e in particolare il tratto che attraversa la frazione costiera di Policastro Bussentino. A segnalarli RFI. Il Gruppo delle Ferrovie dello Stato, dopo diverse segnalazioni, ha chiesto al Comune di intervenire. Nello specifico da tempo si segnala la presenza di animali da pascolo sulla sede ferroviaria.

Dalle ferrovie segnalano che si sono già registrati diversi inconvenienti per questo la società ha chiesto un intervento al Comune. In particolare attraverso una missiva inviata nella giornata di ieri ha chiesto all’amministrazione comunale di “voler attuare tutte le attività necessarie a sensibilizzare la cittadinanza in merito, anche tramite opportuna ordinanza”.

Ciò, al fine di “scongiurare qualsiasi tipo di soggezione all’esercizio ferroviario e pericolo alla sicurezza della circolazione”. Da RFI anche l’invito ad indicare i soggetti che praticano il pascolo e le zone adibite allo scopo, in prossimità della sede ferroviaria. La nota è stata indirizzata anche alla Prefettura di Salerno.