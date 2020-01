Oroscopo: Scorpione, serata indimenticabile

Ariete – Buone premesse per recuperare il terreno perduto negli ultimi tempi nel vostro lavoro. Pericolosa indecisione in amore.

Toro – Piccoli passi avanti nella carriera: evitate però distrazioni che potrebbero allontanarvi dalla meta. Interessanti incontri sentimentali.

Gemelli – Nel lavoro frenate l’ansia di agire: restate in attesa che la situazione diventi più chiara. Serenità in amore.

Cancro – In un ambiente di lavoro con nuovi ingressi muovetevi con molta diplomazia. Non provocate pericolose gelosie.

Leone – Siete pronti a lottare con determinazione per le vostre convinzioni e per i vostri progetti di lavoro: tutto andrà bene. L’amore va a gonfie vele.

Vergine – Vi sentite in ottima forma e pronti a gettarvi con molto slancio nelle nuove iniziative di lavoro. Non fate salti nel buio in amore.

Bilancia – Nel lavoro state per raggiungere la vetta: siate cauti perché la caduta potrebbe essere rovinosa. In amore s’impone una pausa di riflessione.

Scorpione – I tempi non sono ancora maturi per dare una svolta alla vostra professione: tenetevi comunque sempre aggiornati. Serata indimenticabile.

Sagittario – Avete rimediato agli errori commessi nel lavoro: ora potete guardare con serenità al futuro. Il cuore comincia a battere forte.

Capricorno – State agendo con molta abilità e diplomazia e la stima dei superiori aumenterà. Nei rapporti privati ci vuole maggiore disinvoltura.

Acquario – Nel lavoro cercate di non assumere atteggiamenti drastici, soprattutto se il momento non è favorevole. In amore potete dare di più.

Pesci – Potete essere orgogliosi dei brillanti risultati nel lavoro, ma non potete fermarvi ora. L’amore vi dà una marcia in più.