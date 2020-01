L’almanacco del 21 gennaio 2020

Santi del Giorno

Sant’Agnese (Vergine e Martire)

San Meinrado (Meginrado) di Einsiedeln (Eremita e Martire)

San Patroclo (Martire)

San Publio di Atene (Vescovo)

Sant’Epifanio di Pavia (Vescovo)

Sant’Agnese è la protettrice delle vergini, delle fidanzate (scelse Cristo come fidanzato) e dei giardinieri (in quanto la verginità è simboleggiata da un giardino chiuso, “l’hortus conclusus”).



Accadde Oggi

1951 – Arriva il 13 al Totocalcio



Nati in questo giorno

1944 – Uto Ughi

1905 – Christian Dior



Nati… sportivi

1947 – Giuseppe Savoldi

1970 – Alen Bokšić



Scomparsi oggi

1950 – George Orwell

1959 – Cecil B. DeMille

1938 – Georges Méliès