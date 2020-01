Frecciargento ad Agropoli sulla tratta Bolzano – Sibari

AGROPOLI. Il senatore Francesco Castiello ha chiesto una fermata nella stazione di Agropoli – Castellabate dei Frecciargento Bolzano – Sibari. Il parlamentare di Vallo della Lucania ha accolto la richiesta degli operatori turistici della cooperativa ViviCilento. Questi ultiminei giorni scorsi avevano sollecitato una fermata annuale dell’alta velocità (leggi qui).

Frecciargento ad Agropoli: le ragioni della richiesta

“Nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni dobbiamo puntare sull’incremento dei flussi turistici, per far sì che l’economia cresca. Turismo-Trasporti è un binomio inscindibile, per tali ragioni sono impegnato a sollecitare l’istituzione dei collegamenti ferroviari diretti e ad Alta Velocità dal Cilento al Nord-Est dell’Italia”, spiega Castiello. Avanzata a Trenitalia la richiesta una fermata dei treni Frecciargento numero 8519 Bolzano-Sibari e Frecciargento numero 8510 Sibari-Bolzano. Ciò “al fine di avviare successivamente interlocuzioni per potenziare i flussi turistici, attraverso la struttura del Gruppo FSI che gestisce il Polo per lo sviluppo del Turismo in Italia, che promuove il turismo e l’utilizzo del treno“, aggiunge il parlamentare.

Castiello ritiene Agropoli – Castellabate una scelta ponderata essendo quest’ultima località divenuta un emblema del Mezzogiorno in seguito al successo ottenuto dal film “Benvenuti al Sud”. Insomma un valore aggiunto da utilizzare nel marketing turistico.

I vantaggi

“Tutto ciò sarà realizzabile grazie all’attivazione della tariffa PROMO Premium per il pedaggio dei treni AV sulla tratta Salerno-Sapri. Una tariffa che partirà presumibilmente entro la fine del mese di gennaio 2020”, aggiunge il senatore del Movimento 5 Stelle. La tariffa agevola ricordando che la tariffa agevolata è stata concessa da RFI SpA all’indomani della visita nel Cilento del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte.