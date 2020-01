Sosta FrecciaArgento ad Agropoli: La richiesta di ViviCilento

ViviCilento, società cooperativa turistica operante in tutto il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Valle di Diano e Alburni, ha inoltrato ufficialmente a Ferrovie dello Stato la richiesta di implementare la sosta nella stazione di Agropoli – Castellabate del Frecciargento Bolzano – Sibari / Sibari – Bolzano.

Ad oggi, infatti, l’alta velocità effettua solo il transito ad Agropoli – Castellabate limitando in questo modo le possibilità di spostamento ai numerosi turisti e residenti della città e delle zone limitrofe.

La suddetta stazione è già punto di sosta dell’alta velocità da giugno a ottobre, ovvero nel periodo di stagione turistica.

“È necessario – fa presente ViviCilento CON il presidente Emanuel Ruocco – rappresentare agli organi di competenza quella che per noi è una vera è propria necessità. Non è contemplabile limitare l’alta velocità solo al periodo estivo quando, anche per il resto dell’anno, è presente un consistente flusso di persone che desidererebbero partire da e verso il Cilento proprio ad Agropoli che rappresenta il punto nevralgico di arrivo nell’area Nord del Cilento”.

ViviCilento ha coinvolto in questa richiesta anche i sindaci di Agropoli e Castellabate, importante risorsa con la quale fare fronte comune al fine di far accettare la proposta.