Domani consegna dei lavori per la strada Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Prenderanno il via domani, 22 gennaio, i lavori per la Capaccio Paestum, la strada che collega Paestum con il Capoluogo. “Domani diamo il via ai lavori di messa in sicurezza della strada comunale ‘Capaccio Paestum’. Un intervento prioritario che va a incidere su uno dei problemi della viabilità comunale”, spiega il sindaco Franco Alfieri. La cerimonia di consegna dei lavori è prevista per le 11.30.

L’amministrazione comunale aveva previsto nelle scorse settimane una spesa complessiva per la viabilità di 115 mila euro. Di questi 18 mila euro per piccoli interventi di manutenzione su vari tratti di stradali della città, mentre poco meno di 100 mila euro proprio per il ripristino e la messa in sicurezza di via Capaccio Paestum.

La viabilità in zona sarà ulteriormente migliorata quando prenderanno il via i lavori per realizzare il sottopasso, per il quale l’iter è ripreso e procede spedito.