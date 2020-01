Coinvolto in incidente sulla Bussentina: morto 67enne

Non ce l’ha fatta Gerardo Petrillo, il 67enne di San Giovanni a Piro coinvolto in un incidente stradale sulla Bussentina. Il sinistro lo scorso venerdì 17 gennaio. Quattro i mezzi coinvolti, tra cui la vettura su cui viaggiava il 67enne.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sala Consilina e Policastro Bussentino per liberarlo dalle lamiere e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118.

Il malcapitato era stato poi trasferito in ospedale, al Ruggi di Salerno, in eliambulanza. Purtroppo, però, per lui non c’è stato nulla da fare.