Camerota: amministrazione incontra imprenditori turismo

Ha visto la partecipazione di tanti imprenditori e addetti ai lavori impegnati nel comparto turistico, l’incontro che si è tenuto lunedì pomeriggio negli uffici turistici della Perla del Cilento a Marina di Camerota e nel corso del quale il sindaco, Mario Salvatore Scarpitta, insieme all’assessore al Turismo Teresa Esposito e alla delegata al Commercio Giuseppina Cammarano, hanno voluto portare all’attenzione degli operatori del settore, i progetti, i prossimi appuntamenti, le novità e tutto ciò che bolle nel calderone amministrativo e che riguarda lo sviluppo turistico delle quattro frazioni.

L’assessore Esposito ha annunciato la partecipazione di Camerota alla prossima Borsa internazionale del turismo che si terrà a Milano dal 9 all’11 febbraio. Il sindaco ha sottolineato ancora una volta l’importanza di lavorare insieme e in modo sinergico «mettendo da parte gli interessi del singolo e impegnandosi per portare Camerota sul gradino che merita». «Sono pronto a mettermi a disposizione vostra e da primo cittadino posso diventare anche l’ultimo cittadino – ha dichiarato Scarpitta nel corso dell’incontro – Camerota quest’anno ha raggiunto risultati incredibili e questo non lo diciamo noi ma gli enti specializzati e i numeri certificati».

Dalla Bit si è passati al progetto turistico delle 3 Perle, un progetto ancora in fase embrionale ma che ha già incassato il benestare degli operatori del turismo. «L’amministrazione è già a lavoro per muovere i primi passi riguardo al progetto delle 3 Perle – ha aggiunto l’assessore Esposito – sarà importante aprire una piattaforma online dove i turisti avranno la possibilità di visionare gli immobili catalogati in base ai servizi e a ciò che offrono. Inoltre, sempre sulla piattaforma, il turista avrà la possibilità di conoscere le esperienze da fare in tutte e quattro le frazioni».

A proposito delle frazioni interne (Camerota capoluogo, Licusati e Lentiscosa), il primo cittadino ha condiviso con i presenti l’idea del paese albergo. «I centri storici delle quattro frazioni si prestano benissimo a questa idea – ha detto Scarpitta – come per tutte le altre cose, però, bisogna sedersi al tavolo, ragionare e lavorare insieme». A margine la delegata al Commercio Cammarano ha sottolineato l’importanza di «rendere omogenea la passeggiata sul porto di Marina di Camerota e i centri maggiormente frequentati dai turisti». E quindi è stato evidenziato ancora una volta il progetto dei dehors, per un decoro urbano migliore ma anche per permettere alle attività di usufruire degli spazi esterni anche d’inverno.

Inoltre l’assessore Esposito ha fatto sapere che è già a lavoro per programmare le festività Pasquali e organizzare eventi e mercatini per attirare un afflusso maggiore in quel periodo. «La Pasqua per noi segna l’inizio di una nuova stagione ma è anche vetrina per il nostro territorio – ha detto Esposito -, molti turisti scelgono Camerota per le vacanze estive dopo aver trascorso la Pasqua qui. Insieme all’assessore allo Spettacolo Manfredo D’Alessandro siamo già a lavoro per stilare il programma di eventi e appuntamenti. Una volta terminato questo, passeremo a quello estivo».

Tante persone si sono fatte avanti per formare i gruppi di lavoro. Il sindaco e l’amministrazione si sono dati appuntamento alla prossima settimana per passare a redigere i progetti singoli dove parteciperanno, oltre agli amministratori, imprenditori e cittadini, per andare nella direzione comune di sviluppo e programmazione.