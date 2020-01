Agropoli, abusi in località Selva: scatta ordine di abbattimento

AGROPOLI. Abusi edilizi in località Selva. Le contestazioni sono partite dai carabinieri forestali del comando stazione di Castellabate. I militari hanno accertato la realizzazione di abusi consistenti nella realizzazione di una pavimentazione di 300 metri quadri, un corpo fabbrica di 8,80 metri x 4,10, un locale di 4,20 metri x 3 ricavato sotto il corpo di fabbrica principale, un locale tecnico di 4 metri quadri ed un garage di 4,30 metri per 5.

Le opere sono state realizzate in zona C2 della perimetrazione definitiva del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e, stando alle contestazioni, in assenza del necessario nulla osta dell’Ente.

Per questo il direttore, Romano Gregorio, ha disposto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni. Qualora ciò non avvenga il Parco procederà ad eseguire l’abbattimento in danno.