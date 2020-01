Trucchi e consigli per scegliere il miglior ventilatore

L’arrivo del caldo è sempre una gioia per tutti, anzi, quasi sempre. Difatti l’aumento delle temperature ha reso le estati torride e difficili da sopportare in città per cui bisogna presto correre ai ripari. Il modo migliore per stare al fresco senza danneggiare l’ambiente e spendere cifre esose in bolletta è quello di scegliere un ventilatore. Si tratta di un degno sostituto del condizionatore e che può migliorare sensibilmente la calura in quelle giornate in cui le temperature diventano sahariane. Eccoti quindi una guida all’acquisto del Miglior Ventilatore assieme ai nostri consigli per fare una buona scelta.

Caratteristiche scritte

La prima cosa da fare è considerare le caratteristiche che lo compongono. Guarda bene le dimensioni delle pale ed il diametro del ventilatore oltre al numero di velocità di cui dispone. Alcuni ventilatori sono dotati di ottime schede tecniche in cui indicano anche la portata massima, la rumorosità e l’orientabilità. Per portata si intende i metri quadri che raggiunge ventilando mentre la rumorosità è espressa in decibel. L’orientabilità è solitamente espressa in gradi e ti fa capire quanto ruota se è provvisto di funzione di movimento.

Caratteristiche non scritte

Tra le informazioni non scritte, invece, guarda bene i seguenti fattori. Il primo è la stabilità che deve essere garantita da un ottimo supporto alla base. Se hai bambini o animali curiosi in casa il supporto è fondamentale. Poi ci sono i dispositivi di sicurezza marchiati CE e IMQ che sarebbe preferibile prediligere a quelli non certificati. Il ventilatore, infatti, sembra un elettrodomestico innocuo ma non è affatto così. Infine considera grandezza e peso in base al tuo stile di vita e all’ampiezza degli spazi di cui disponi, guardando anche se è disposto di supporto allungabile o se va semplicemente poggiato a terra.

Quale modello scegliere?

Ci sono poi ventilatori fissi e mobili e per la scelta tutto dipende dalla sistemazione che preferisci. Se desideri un ventilatore fisso a soffitto o a parete spenderai una cifra leggermente superiore ma ti assicuri il massimo della ventilazione. Anche i ventilatori mobili sono buoni e hanno il pregio di poter essere spostai comodamente a piacimento. L’efficacia del ventilatore dipende dalla quantità di aria che riesce a spostare, quindi è molto importante sceglierlo in base alla forma delle pale e con adeguati livelli di velocità.

A seconda di dove può essere posizionato e dagli elementi di cui è composto, il ventilatore può essere fisso o mobile. Un ventilatore a soffitto, infatti, fornisce aria uniforme e su tutto l’ambiente e si attiva a distanza. Il ventilatore a terra offre i comandi sulla piantana e rinfrescano solamente l’area all’altezza dello stesso.

L’utilizzo del ventilatore deve essere sempre fatto con una certa cautela dato che può provocare blocchi muscolari e raffreddori. Sono sicuramente ideali durante il caldo torrido ma non va mai esposto direttamente su un individuo. Il prezzo è tra i più contenuti rispetto ai sistemi di raffreddamento più complessi e consuma anche meno corrente. Si installano con poche mosse e sono un elettrodomestico da usare con moderazione.