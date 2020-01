Sassano, con l’indennità degli amministratori kit mensa per studenti

Sindaco e amministratori di Sassano utilizzano la loro indennità per un piccolo dono agli studenti del paese. Si tratta di kit per la mensa, rigorosamente plastic free. Questo è stato consegnato ad ottobre dello scorso anno ai bambini che frequentano le scuole comunali: 2 piatti, le posate e la borse “Comune di Sassano”.

Il tutto pagato con 600 euro, attinti dalle indennità di carica del sindaco Tommaso Pellegrino, degli assessori e del Presidente del Consiglio Comunale.

Non è la prima volta che gli amministratori del comune del Vallo di Diano decidono devolvere la loro indennità per i giovani o per offrire servizi sul territorio comunale.