Sala Consilina, avvocato derubato da un suo cliente

Avvocato derubato nel suo studio da un cliente. L’incredibile vicenda vede protagonista un legale di Sala Consilina ed un uomo di Teggiano. Quest’ultimo, denunciato per diffamazione, si era rivolto ad un avvocato. Durante uno dei colloqui nel suo studio, in via Mezzacapo, erano spariti dei soldi, 150 euro, ed un orologio.

L’orologio verrà restituito, ma i soldi no. Parte la denuncia e nei giorni scorsi è arrivato l’avviso di conclusione indagini.

L’uomo ora rischia un processo per furto e una condanna che va da 6 mesi a 3 anni di reclusione. A suo carico anche un’indagine per diffamazione perché avrebbe diffuso delle lettere anonime contro il vescovo e uomini della chiesa.