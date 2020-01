Roccadaspide: al via le candidature per partecipare il memorial Alessandro Ignarro

Il Memorial “Alessandro Ignarro” per la terza volta nella città di Roccadaspide. L’evento è dedicato allo studente dell’istituto “Parmenide” che morì a soli 17 anni in seguito di una brutta malattia. L’appuntamento si terrà il 19 luglio 2020, in piazza XX settembre. E’ già possibile inviare le proprie candidature per la partecipazione.

Cantanti, musicisti o qualunque altro artista voglia omaggiare Alessandro può inviare un messaggio al numero 3358059129 (Tonino Battagliese) oppure una mail all’indirizzo mpmrecord@libero.it. Sarà necessario allegare i dati utili per la partecipazione, un video, una foto o altro materiale.

Successivamente verrà strutturato l’evento in base alle collaborazioni.