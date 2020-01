Oroscopo: Vergine, in amore siete irresistibili

Ariete – L’eccessivo lavoro svolto negli ultimi tempi vi fa sentire stanchi e demotivati: passerà presto.

Toro – La cautela nelle iniziative professionali in questo periodo è indispensabile. In amore non siate precipitosi

Gemelli – La situazione professionale non è del tutto chiara: in attesa di sviluppi non prendete altre iniziative. In amore cogliete l’attimo

Cancro – Non è con la durezza, ma con la determinazione che si ottengono i migliori risulti negli affari. In amore il feeling migliora.

Leone – Imparate a fare progetti professionali più concreti: eviterete di fare un buco nell’acqua.Un amore spumeggiante.

Vergine – Abbiate l’umiltà di capire che anche voi potete sbagliare nel lavoro: è il primo passo per rimediare. In amore siete praticamente irresistibili.

Bilancia – Sfruttate al massimo il vostro momento fortunato nella professione. In amore guardate avanti e non rovinerete una storia d’amore.

Scorpione – Nei prossimi giorni avrete le idee più chiare e riuscirete a fare progressi nel lavoro. In amore un periodo intrigante.

Sagittario – Dovrete tenere la situazione lavorativa sotto controllo per non perdere qualche buona occasione. Soddisfazioni in amore.

Capricorno – Nella professione siete ormai pronti ad affrontare importanti cambiamenti. La partita del cuore è tutta da giocare.

Acquario – L’ansia è la vostra peggiore nemica quando si tratta di portare a termine incarichi delicati.Gioia per chi è innamorato

Pesci – Non sbilanciatevi più di tanto nei giudizi sul lavoro, soprattutto se non siete sicuri. In amore non fatevi bloccare dai dubbi.