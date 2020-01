Le lampadine led sono tutte dimmerabili?

In vista della transizione verso le lampade led, sono in molti a chiedersi se questi prodotti siano dimmerabili. In molti casi sì, ma non è detto che ciò sia sempre vero. Quasi sempre, comunque, i modelli di lampadine led presentano una versione classica e una dimmerabile: è sufficiente verificare le caratteristiche del prodotto per capirlo.

Come si regola la luminosità di una lampada a led

Come noto le lampade a led basano il proprio funzionamento su diodi a emissione luminosa: maggiore è la quantità di elettricità che percorre il diodo e maggiore è la quantità di luce che viene generata. Questo è il grande punto di forza delle lampadine dimmerabili, che offrono l’opportunità di modulare la potenza a seconda delle necessità e delle preferenze. Gli obiettivi possono essere diversi: per esempio il desiderio di diminuire il consumo di energia nelle circostanze in cui non c’è bisogno di un’illuminazione troppo potente; oppure la sola necessità di ricreare in casa un’atmosfera differente. Il dimmer è indispensabile per poter regolare l’intensità luminosa, ma bisogna sapere che le lampadine a led non possono quasi mai essere dimmerate in maniera sicura ed efficace con un dimmer pensato per le lampade a incandescenza o quelle alogene.

Come sono fatti i dimmer

I dimmer si basano su una potenza compresa in un range tra i 40 e gli 80 watt. Per questo motivo, nel momento in cui una vecchia lampadina viene rimpiazzata con una soluzione a led, si ha a che fare quasi sempre con una potenza più bassa della potenza minima (40 watt, appunto) che il dimmer permette. Ecco perché, decidendo comunque di impiegare il dimmer, ci si ritrova alle prese con sfarfallii piuttosto spiacevoli, che non di rado finiscono addirittura per danneggiare la qualità dell’illuminazione. Esistono in commercio, comunque, dei regolatori di intensità specifici per i led che vanno da una potenza nulla a un massimo di 150 watt: sono girevoli e funzionano tramite una manopola. Optando per un prodotto di questo tipo, si può essere sicuri di riuscire a dimmerare quasi tutte le lampade led.

Dove trovare le lampadine dimmerabili

Dove usare il dimmer

I dimmer possono trovare posto e risultare utili in qualsiasi ambiente della casa: in camera da letto, per creare una luce soffusa e intima, o in soggiorno, per vedere la televisione senza essere infastiditi da un’illuminazione eccessiva, ma anche in cucina, dove si può avere la necessità di integrare la luce naturale che proviene da fuori con la luce artificiale ma non si ha bisogno di un’illuminazione eccessiva.

Come modulare l’intensità luminosa se non si ha un dimmer

In alcune circostanze l’intensità luminosa di una lampadina può essere regolata anche se non si ha a disposizione un dimmer: ciò è consentito dalle tecnologie più recenti, e in particolare dalla linea Philips SceneSwitch, che offre l’opportunità di ridurre i consumi di energia scegliendo di utilizzare esattamente la quantità di luce di cui si ha bisogno, senza sprechi.