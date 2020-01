Ascea: una short list per incarichi legali

Il comune di Ascea, retto dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha emanato un avviso pubblico per la formazione di un elenco di avvocati di fiducia. Questo sarà in dotazione all’Ente per eventuali cause di rappresentanza in giudizio e per ogni controversia. L’iniziativa è finalizzata a criteri di massima professionalità e trasparenza.

Elenco avvocati: l’avviso

Gli avvocati che sono interessati a candidarsi dovranno presentare la domanda con la documentazione allegata entro il 13 febbraio alle 18 . Essa dovrà indicare il nominativo del mittente comprendente indirizzo, telefono e fax, pec e mail, ed indirizzato al sindaco.

La domanda potrà essere presentata sia all’indirizzo pec del Comune di Ascea o anche a mano, a mezzo corriere o servizio postale presso l’Ufficio Protocollo in plico chiuso. Il candidato dovrà controfirmare sui lembi di chiusura e riportante la dicitura: ”Domanda di iscrizione all’elenco di professionisti e studi legali per il conferimento di incarichi professionali per la difesa e rappresentannza in giudizio”.

I requisiti

Il candidato è un professionista, iscritto all’Albo degli Avvocati e da almeno tre anni al Foro di appartenenza. I nominativi saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Ascea nella sezione Trasparenza.