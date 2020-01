Agropoli: nuovo team di coordinatori per il gruppo “Cittadini 5 Stelle”

Il gruppo di attivismo civico “Cittadini 5 Stelle Agropoli” da oggi entra in una nuova fase, con nuovi obiettivi e una nuova modalità per far partecipare tutti i cittadini.

I principali obiettivi sono quelli di promuovere la cittadinanza attiva e essere una piattaforma locale di confronto, consultazione e progettazione su temi legati alla vivibilità e all’economica del territorio. Il gruppo “Cittadini 5 Stelle Agropoli” non rappresenta il Movimento 5 Stelle, né tanto meno intende diventare una “sezione di partito”.

Le “5 Stelle” nel nome indicato semplicemente la volontà di seguire determinati valori, come da sempre fatto, ovvero la legalità, la sostenibilità, la vivibilità, la lotta alle disuguaglianze e soprattutto la promozione della partecipazione civica.

Nel prossimo periodo molte le attività in programma: oltre al proseguimento degli incontri con persone della società civile con cui verranno affrontati i tanti temi importanti per la nostra Città (“Incontra Agropoli” in diretta in live streaming su Facebook), verranno organizzati momenti formativi dedicati ai diritti di tutti i cittadini per la promozione della partecipazione civica, verranno elaborate in maniera collettiva proposte utili a migliorare la vivibilità di Agropoli usufruendo anche degli strumenti democratici messi a disposizione dallo Statuto comunale come petizioni e proposte civiche.

Per chi vorrà partecipare attivamente alle attività del gruppo nei prossimi giorni verrà predisposto apposito modulo sul sito web www.cittadini5stelleagropoli.it per iscriversi, e dove sarà possibile trovare gli aggiornamenti delle attività del gruppo (per ora l’unico canale pubblico ufficiale è la pagina Facebook “Cittadini 5 Stelle Agropoli”).

Nella scorsa riunione ufficiale sono stati selezionati come coordinatori del gruppo Vincenzo Autuori, Salvatore Minaldi e Michelangelo Mazzillo.