WhatsApp down, problemi con contenuti multimediali

Da qualche minuto prima di mezzogiorno di domenica 19 gennaio ci sono problemi con Whatsapp. In particolare, secondo le segnalazioni arrivate da parte di diversi utenti, dalle 11.55 circa non si riescono a inviare contenuti multimediali, come ad esempio foto, tramite la nota applicazione di messaggistica istantanea, creata nel 2009 e facente parte del gruppo Facebook.

Diverse le segnalazioni già apparse anche su Twitter sotto l’hashtag #whatsappdown.

Facebook, proprietaria dell’app di messaggistica, non ha reso noti i motivi del problema.