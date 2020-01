Castel San Lorenzo: ok alla riqualificazione del “Mulino del Principe”

Il Comune di Castel San Lorenzo, approva il progetto esecutivo dei lavori di “adeguamento del Mulino del Principe, riqualificazione e messa in sicurezza del sentiero”. In particolare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Scorza, ha intenzione di partecipare al bando del Gal Cilento Regeneratio che permette di ricevere i finanziamenti PSR Campania 2014-2020, Sviluppo Locale di tipo partecipativo, nello specifico “Strategia di Sviluppo Locale”.

Il progetto redatto dall’ingegnere Vito Brenca, per un importo complessivo di circa 60 mila euro.

Nell’aprile scorso l’amministrazione Scorza aveva già approvato un progetto per la realizzazione di alcune opere nei pressi del Mulino del Principe, all’interno un Osservatorio permanente per la valorizzazione del fiume Calore con l’allestimento di una sala polifunzionale e all’esterno un Info-Point e un’area attrezzata con l’installazione di panchine in legno e materiali eco compatibili, rimovibili e facilmente utilizzabili anche nel corso delle manifestazioni.