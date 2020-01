Serie B: Salernitana, i convocati di Ventura e le probabili formazioni di domani

Si avvicina il ritorno il campo della Salernitana. Questa mattina il mister Gian Piero Ventura, al termine della seduta di rifinitura posticipata per la pioggia, ha diramato la lista dei convocati per la gara con il Pescara. Il match è in programma domani allo stadio “Adriatico” alle ore 15:00.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Billong, Heurtaux, Jaroszynski, Lopez, Migliorini, Novella, Pinto;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Dziczek, Kalombo, Lombardi, Maistro, Morrone, Odjer;

ATTACCANTI: Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.

Assente dalla lista dei convocati, invece, Felipe Curcio e Firenze, spazio invece per il baby Novella.

Le parole di Ventura

“A Pescara mi aspetto sicuramente una partita importante, con un approccio completamente diverso rispetto a quello di Spezia. Al di là del risultato mi aspetto di vedere una prestazione di squadra che faccia capire chiaramente che il nostro campionato inizia adesso. E’ arrivato il momento di decidere cosa vogliamo diventare: se questa squadra vuole giocare da protagonista nessuno gli vieta di farlo e in diverse occasioni lo abbiamo anche dimostrato. Domani dovremo fare i conti con tante assenze ma in questi mesi abbiamo lavorato su un gruppo con grande impegno e anche nelle ultime settimane la squadra si è allenata molto bene. Dobbiamo scendere in campo con il giusto approccio mentale e mi aspetto risposte importanti da parte della squadra”.

Le probabili formazioni di Pescara-Salernitana

PESCARA (4-3-2-1): Fiorillo; Zappa, Scognamiglio, Drudi, Masciangelo; Memushaj, Palmiero, Busellato; Machin, Galano; Maniero.

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Migliorini, Heurtaux, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Dziczek, Maistro, Cicerelli; Djuric, Gondo.