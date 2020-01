Sala Consilina: un progetto da 2,5 milioni per l’ex tribunale

SALA CONSILINA. 2,5 milioni di euro. A tanto ammonta il costo del progetto preliminare approvato dall’amministrazione comunale per l’immobile dell’ex Tribunale.. L’esecutivo Cavallone punta alla messa in sicurezza e all’efficientamento energetico dell’edificio pubblico: della spesa totale prevista dallo studio di fattibilità. 1,9 milioni di euro serviranno per i lavori, circa 550mila euro sono le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’approvazione del preliminare è stata propedeutica alla candidatura dell’intervento ai finanziamenti previsti da un decreto del Ministero dell’Interno del dicembre scorso. Le richieste dovevano pervenire entro il 15 gennaio. I fondi garantiranno la possibilità di redigere la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento.

Nello specifico il Ministero prenderà in considerazione le proposte relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio, efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici ma anche di messa in sicurezza di strade. Potevano richiedere finanziamenti non solo i Comuni ma anche province, città metropolitane, comunità montane e unioni di comuni.