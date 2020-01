Oroscopo: Bilancia, un Acquario vi farà sognare

Ariete – È il vostro momento fortunato: nella professione potete cominciare a pensare in grande. Clima affettivo costruttivo

Toro – Cercate di mantenere un certo self control: soprattutto se vi trovate in un’emergenza nel lavoro. Reazioni impreviste in amore.

Gemelli – Avete idee e intuizioni da vendere: è arrivato il momento di esporle ai superiori. Periodo costruttivo in amore.

Cancro – Dovete fare un piccolo sforzo e sbrigare entro la giornata le pratiche di lavoro arretrate. L’amore vi sa apparire tutto più facile.

Leone – Assumete un atteggiamento più determinato e sicuro e nel lavoro nessuno riuscirà a condizionarvi. Cautela in amore

Vergine – Avrete la forza necessaria per affrontare con successo una difficile prova professionale. In amore dovete essere più combattivi.

Bilancia – Nel lavoro state attraversando un ottimo periodo, che vi aiuterà a porre solide basi per il futuro. Un Acquario vi fa sognare.

Scorpione – Le vostre felici intuizioni vi aiuteranno a risolvere un delicato problema di lavoro. Incontri imprevisti e stimolanti

Sagittario – State attraversando un periodo di grande creatività nel lavoro: sfruttatelo al massimo. In amore trovare un’oasi di serenità.

Capricorno – Se nel lavoro le opportunità scarseggiano sta a voi darvi da fare per trovarle. Tentennamenti in amore.

Acquario – Cercate di essere meno polemici e aggressivi con i collaboratori se volete contare sul loro aiuto. In amore fiducia incondizionata.

Pesci – Non vi sarà difficile ottenere il via libera dei capi alle vostre brillanti iniziative. Più spazio ai sentimenti.