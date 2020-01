“Hammamet arriva nelle sale”: socialisti del Golfo di Policastro si mobilitano

Dopo le iniziative dei giorni scorsi, tocca al Golfo di Policastro, poi sarà la volta dell’area Mingardo. Domenica 19 Gennaio, ore 19, Cinema Ferrari a Sapri, è previstala proiezione del film “Hammamet” con Pierfrancesco Favino, su una parte della storia di Bettino Craxi, vent’anni dopo la morte del leader socialista, avvenuta proprio il 19 Gennaio 2000 .

Il PSI Golfo di Policastro sarà presente al Cinema con un banchetto e la distribuzione dell’opuscolo Avanti Golfo!

“Il riformismo socialista non è una moda, è una necessità. Ci insegna che le grandi idee, le visioni, le intuizioni sono pur sempre opera di uomini, con le loro debolezze e fragilità ma è un orizzonte che vale sempre la pena inseguire. Per arginare la deriva sovrano-populista, per sovvertire i luoghi comuni e per non delegare il proprio futuro. Che parte da un presente dove ciascuno non può sottrarsi all’impegno civile e sociale, la politica non è affar di altri ma dovere individuale. Un film non influenza, né riscrive la storia ma può essere una occasione utile a comprenderne le conseguenze. Per cui siamo tutto coinvolti”, commenta Pasquale Sorrentino, consigliere nazionale PSI e vicesindaco di San Giovanni a Piro.