Castel San Lorenzo: in arrivo due vigili urbani

CASTEL SAN LORENZO. Due vigili in arrivo a Castel San Lorenzo. L’amministrazione comunale si trova a dover fare i conti con il collocamento a riposo per pensionamento di alcuni dipendenti. Ciò ha determinato difficoltà nell’operatività degli uffici ma anche per garantire taluni servizi. Tra le criticità quelle relative alla polizia locale.

Ecco allora che l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Scorza, ha deciso di intervenire. L’esecutivo ha dato mandato agli uffici di procedere all’individuazione di una società esterna per trovare nuovo personale che dovrà garantire il servizio di vigilanza e regolazione della sosta dei veicoli sul territorio comunale.

Due, in particolare, i vigili ausiliari che saranno attivi a Castel San Lorenzo. L’Ente metterà a disposizione quarantamila euro.