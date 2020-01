Capaccio Paestum: denunciati dai Carabinieri due Capaccesi per furto e due extracomunitari per ricettazione

I Carabinieri di Capaccio Scalo, nella giornata di ieri, a seguito delle immediate indagini conseguenti la commissione di due furti nella giurisdizione, hanno identificato e denunciato gli autori del reato.

I successivi accertamenti hanno condotto gli investigatori ad identificare anche i due ricercatori che, a seguito di perquisizione locale e domiciliare, venivano sorpresi in possesso della refurtiva è già in procinto di partire il loro paese d’origine.

Nella circostanza, il veicolo usato per il trasporto e la refurtiva, consistente in caldaie a gas, varie attrezzature da lavoro, strumenti musicali, rubinetteria e scatole di indumenti, venivano sottoposti a sequestro.

Proseguono i controlli da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli per contrastare i reati predatori

L’autorità Giudiziaria è stata informata dalla Stazione Cc di Capaccio Scalo che procede.